السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تتيح رابط تحميل كتب العلوم الرياضيات للصف الرابع الابتدائي

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تسهيلا لعلمية التعلم،أاتاحت منصة Discovery Education  بالتعاون مع الوزارة، من أجل تصفح وتحميل كتب العلوم والرياضيات للفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي - دليل المعلم وكتاب الطالب  من خلال الدخول على موقع بنك المعرفة المصري.

للتحميل اضغط على الرابط التالى https://en.discoveryeducation.ekb.eg/curriculum/.

كان قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 معلم، وذلك تيسيرًا على السادة المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمى، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

وأضاف أن الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية صممت البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي 2020 – 2021، وفقًا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية التي تم إعدادها مسبقًا بواسطة متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين وبعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات التي تم الاستعانة بهم.

 

التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم بنك المعرفة المصري معلومات جنوب سيناء عام 2020 الدكتور طارق شوقي اليوم السبت موقع بنك المعرفة المصري الاكاديمية المهنية للمعلم الاكاديمية المهنية

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