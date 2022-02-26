المونيتور: قناة السويس آمنة تمامًا من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا

قال موقع المونتيور الأمريكي إن قناة السويس آمنة تماما من أي تداعيات خاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن القناة أكثر الممرات البحرية كثافة استخدامًا وشريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية، وأن القناة أثبتت نفسها في إدارة الأزمات وتحقيق إيرادات قياسية.

ونقل الموقع الأمريكي عن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، مؤخرًا، قوله إن الهيئة مستعدة لجميع السيناريوهات المحتملة الناتجة عن التوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا وتأثيرها على الملاحة العالمية.

وأضاف ربيع في مقابلة تلفزيونية: أن الهيئة مستعدة لأية تطورات في حال اندلاع حرب بين البلدين.

وشدد على التجارب الناجحة السابقة لهيئة الأوراق المالية والسلع في التعامل مع الأزمات الكبرى مثل تفشي وباء كوفيد -19 وسفينة الحاويات إيفر جيفن التي تقطعت بها السبل والتي أغلقت قناة السويس العام الماضي.

ووصلت التوترات بين أوكرانيا وروسيا إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات بعد قرار روسيا في 21 فبراير الاعتراف بإقليمين منفصلين هما لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا فضلا عن غزو روسيا الاخير لكييف.

وأوضح المونيتور أن قناة السويس حققت أعلى إيرادات سنوية في تاريخها العام الماضي ، حيث تجاوزت الإيرادات 6.3 مليار دولار عام 2021 مقارنة بـ 5.6 مليار دولار عام 2020 ، بزيادة قدرها 720 مليار دولار.

كما حققت أكبر حمولة إجمالية بلغت 1.27 مليار طن عام 2021 مقابل 1.17 مليار طن عام 2020.

وتابع قائلا: قناة السويس هي أسرع ممر بحري يربط بين آسيا وأوروبا ، ويبلغ طولها 193 كيلومترًا (120 ميلاً). إنه أحد أكثر الممرات البحرية كثافة استخدامًا وشريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية.

وقال مسؤول في هيئة قناة السويس في تصريحات للمونتيور: إن الهيئة لديها مركز دراسة يدرس حاليًا الخطط اللازمة للحفاظ على الإيرادات واتخاذ الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها المحتملة على الملاحة العالمية.

ووفقا للموقع فقد أثبتت القناة نفسها في إدارة الأزمات وتحقيق إيرادات قياسية ، وهو ما كان عليه الحال أثناء الوباء وأثناء أزمة السفينة العالقة.

وقال المصدر للمونتيور: لقد أثبتت القناة أنها قادرة على معالجة المشاكل بطرق غير تقليدية ، مما ساعد في تحقيق إيرادات قياسية على الرغم من التداعيات المستمرة لوباء فيروس كورونا.

وقال إن هناك "خطط تسويقية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية وتقديم الحوافز وتخفيض الرسوم لزيادة عدد السفن المارة عبر القناة والحفاظ على عملاء القناة الحاليين وإزالة أي عوائق تواجه حركة الملاحة والبناء على الخبرات السابقة والمتابعة. على جميع التطورات التكنولوجية في هذا المجال. "

وقال المصدر "مشروع تطوير وتعميق القناة لاستيعاب المزيد من السفن يجري تنفيذه على قدم وساق للحفاظ على الإيرادات المرتفعة كل عام".

وقال أحمد الشامي المستشار السابق لوزارة النقل لشؤون النقل البحري للمونتيور :إن "القناة استطاعت أن تتعامل بنجاح مع الأزمات الكبرى ، الأمر الذي جعلها تنال الثقة والمزيد من الدعم من قبل الدولة. الشعب والقيادة السياسية التي أثنت على قدرتها على حل المشاكل بطريقة غير تقليدية والحفاظ على عائدات عالية عاما بعد عام ، وهو أمر حاسم للاقتصاد الوطني ".

وقال الشامي لـ "المونيتور": "لا أعتقد أن التوتر بين روسيا وأوكرانيا سيؤثر بشكل مباشر على قناة السويس. في حالة الحرب ، سيؤثر هذا على العالم بأسره ، بما في ذلك القناة ، ولكن بدرجة أقل أو ربما إيجابية لأن السفن التي تبحر عادة في طريق بحر الشمال الروسي ستضطر إلى تحويل مسارها لتمرير قناة السويس ، والتي يعني المزيد من الإيرادات ".

وقال إن قناة السويس شهدت خلال السنوات العشر الماضية صراعات عديدة تتكشف في المنطقة ،بما في ذلك ليبيا واليمن وسوريا ، فضلا عن عن أحداث 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 في مصر.

"ومع ذلك ، ظلت عائدات القناة غير متأثرة وبالعكس زادت كل عام ، بفضل الأمن المشدد للجيش على القناة الملاحية والكفاءات الإدارية لهيئة الأوراق المالية والسلع وخبراتها في التعامل مع المشكلات. وقال الشامي "لذلك لا مخاوف من تداعيات التوتر بين موسكو وكييف".

واختتم المونيتور: "في حالة نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا ، فإن السفن التي تمر عبر طريق بحر الشمال ستعيد توجيهها عبر القناة لأنها أسرع الممر وأكثرها أمانًا. وهذا يعني المزيد من العائدات للقناة.