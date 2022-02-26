البيان الإماراتية: «تغير المناخ» أبرز تحدٍ يواجهه العالم

قالت صحيفة البيان الإماراتية إن تحدي المناخ يعد أبرز التحديات التي يواجهها العالم اليوم، لا سيما في ظل ارتفاع حرارة الأرض قرابة 1.1 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية. وهو ما ضاعف موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة، إذ واجه معظم الناس على هذا الكوكب كارثة مرتبطة بظاهرة جوية في الـ20 عامًا الأخيرة.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "مظلة واحدة" أن الإمارات أدركت منذ وقت مبكر المخاطر المتزايدة لتغير المناخ على الإنسان والبيئة، وكانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وصادقت على اتفاقيات المناخ، والتي كان آخرها اتفاقية باريس، وهي تقوم بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع، والتي من شأنها الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، وتمثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 محركًا وطنيًا يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050.

وأكدت الصحيفة أن الإمارات ملتزمة بتوسيع دور التقنيات عديمة الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، وتتطلع إلى أن تقدم نموذجًا يُحتذى به لإدارة الطاقة والبيئة، من خلال برامج تفتح آفاقًا جديدة للطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

ومن هذا المنطلق اعتمدت الإمارات في مواجهة هذه التحديات على تطبيق أساليب زراعية ذكية مناخيًا، وتسخير الابتكار، وبناء الشراكات وعدة مبادرات في هذا المجال، وتتماشى جهود الدولة لتعزيز الخيارات الغذائية المناسبة لأفراد المجتمع مع المبادئ التوجيهية الطوعية للجنة الأمن الغذائي العالمي بشأن النظم الغذائية والتغذية، والتي تحظى بكل فخر بدعم الإمارات، فهي تجمع القطاعات المعنية كافة تحت مظلة واحدة بهدف بناء أنظمة غذائية مستدامة تساعد البلدان على دمج التغذية في الخطط الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تحدي تغير المناخ.