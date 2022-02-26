سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك السبت 26-2-2022

ظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة، خلال فترة التعاملات اليوم السبت، حيث بلغ 15.75 جنيه بارتفاع ثلاثة قروش عن الأمس، فى زظل إهتمام البنك المركزي المصري بمتابعة معدلات أسعار الصرف يومياً لاستقرار السوق المصرفية، والحفاظ على مستوى الأسعار رغم الأحداث الجارية في منطقة البلقان.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ذلك، كشفت التعاملات استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في جميع فروع البنوك الحكومية والاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة مع توفير الكميات المطلوبة للعملاء يومياً، فى ظل ارتفاع معدلات الشراء لبدء الاستيراد من الخارج.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري

فى السياق، شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، استقرار ،اليوم السبت، وبلغ مستوى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كذلك استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري جنيه للشراء عند مستوى 15.65، بينما بلغ 15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضًا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.74 جنيه للبيع اليوم.



أسعار صرف الدولار في بنك أبو ظبي

واستمرت معدلات الاستقرار بالنسبة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي بمستوى 15,65 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وأيضًا شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.66 جنيه للشراء 15.74 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي الختام، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15.66 جنيه بينما البيع عند 15.74 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات.