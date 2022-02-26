السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تدرس فرض عقوبات على روسيا البيضاء بعد الغزو الروسى لأوكرانيا

الغزو الروسي لأوكرانيا
الغزو الروسي لأوكرانيا

قال مسؤولان بالحكومة اليابانية لرويترز اليوم السبت إن اليابان تدرس فرض عقوبات اقتصادية على روسيا البيضاء لدعمها الغزو الروسي لأوكرانيا وذلك في خطوة تتماشى مع موقف الولايات المتحدة.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية الفرنسية ، لم تتضح على الفور هوية الأفراد أو الكيانات التي ستسهدفها العقوبات. وقال المسؤولان لرويترز إن طوكيو ستنسق الأمر مع أعضاء آخرين في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
 

وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية عن التعليق. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للتعليق.
 

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت في وقت سابق إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا البيضاء لمساندتها الغزو الروسي لأوكرانيا تشمل 24 من الأفراد والكيانات.
 

وأعلنت اليابان فرض عقوبات على روسيا بسبب الغزو الذي بدأ يوم الخميس. ووصف كيشيدا تصرفات موسكو بأنها انتهاك غير مقبول للسيادة الأوكرانية والقانون الدولي.

 

وعلى صعيد آخر ، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 60 مؤسسة روسية رائدة في مجال التصنيع العسكري على خلفية عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.

 

وجاء في بيان صدر عن الاتحاد: "تشمل القائمة السوداء شركات (سوخوي)، و(توبوليف)، و(بروغريس) و(مركز الفضاء)، و(كلاشينكوف)، و(ألماز-أنتي)، و(أورال فاغون زافود)، والسكك الحديدية الروسية، وشركات (كاماز)، و(سيفكوم فلوت)، و(سيفماش)".

 

وحظر الاتحاد الأوروبي أيضا "جميع الشركات المذكورة من الوصول إلى سوق رأس المال وأي نوع من الخدمات المالية، وتقديم المساعدة الفنية أو التداول معها في المنتجات والتقنيات العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج، والتقنيات والمعدات لإنتاج النفط في السواحل الشمالية والقطبية".

 

وشملت العقوبات كذلك "وزارة الدفاع الروسية وجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي ومؤسستي (أبرون بروم)، و (روس أبرون إكسبرت)".

 

وفرض الاتحاد أيضا قيودا صارمة على التعامل مع الصناعات العسكرية والطاقة وتصنيع الطائرات والقطاعات المالية في روسيا.

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وائل لطفي

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