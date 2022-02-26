فوز مصطفى مجاهد نقيبا لمهندسى القليوبية للدورة الثالثة على التوالى

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بالقليوبية عن فوز المهندس مصطفى مجاهد نقيبا للمهندسين للدورة الثالثة على التوالي بحصوله على 1254 صوتا في مقابل منافسه عبدالله العمري 828 صوتا.

كما أعلنت اللجنة أسماء الفائزين بمقاعد أعضاء محلس النقابة الفرعية فعى مقعدي المدني المهندس جمال حجاب 680 والمهندسة أمل فوزي 644 صوتاَ، وأيضا 4 مقاعد كهرباء، حصدهم: المهندس تامر رمضان 1005 أصوات، والمهندس وسام أحمد عبد السلام متولي 819 صوتا، والمهندس أحمد الحملاوي 711 صوتا، والمهندسة إيمان المرسي 695 صوتا، وفي مقعد الميكانيكا: المهندس صلاح شكري 890 صوتاً.



وعبر المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين، عن خالص شكره وتقديره لجموع مهندسي القليوبية الذين منخوه ثقتهم واعدا ببذل مزيدا من الجهد للارتقاء بهم وبنقابتهم وتقديم الخدمات التي تليق بهم خلال الدورة المقبلة التى ستشهد مزيدا من الخدمات.

وفى سياق متصل شهدت انتخابات التجدبد النصفي لنقابة المهندسين بالقليوبية إقبالا متوسطا مع الساعات الأولى لفتح اللجان والتى استمرت حتى الساعة السابعة من مساء الجمعة، وتأثرت الأعداد بسبب انخفاض درجة الحرارة وموجه الطقس السئ والرياح الشديدة وسقوط أمطار خفيفة.

كما تواجدت قوات من مديرية أمن القليوبية لتأمين اللجان، مع وجود سيارة إطفاء أمام النقابة، تحسبًا لحدوث أي طارئ، وتمشيط محيط المقر الانتخابي.

ويبلغ عدد المهندسين بالقليوبية الذين يحق لهم الانتخاب 32 ألف مهندس لاختيار نقيب وأعضاء مجلس نقابة عامة وفرعية وفي النقابة الفرعية يتنافس على الانتخابات 33 مهندسا لاختيار 7 مقاعد منهم مقعد النقيب وأعضاء مجلس النقابة لشعب مدني وميكانيكا وكهرباء.