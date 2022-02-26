السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البنتاجون»: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون

 قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، إن الولايات المتحدة "ستقدم مساعدة أمنية إضافية" لأوكرانيا.

وأوضح المتحدث الأمريكي في تصريحات صحفية له نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن كيفية تنفيذ هذه الخطوة "ما زالت قيد الإعداد".

وأضاف "كيربي": "نحن نشارك بنشاط كبير في تلك الجهود"، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك "مساعدتهم على الدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل من خلال المساعدات" القتالية وغير القتالية.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان قد أكد على أن بلاده لن ترسل جنودًا للقتال في أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسومًا أعلن بموجبه التعبئة العامة في أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في بلاده.

ونشر الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المرسوم الذي جاء فيه "إعلان التعبئة العامة".

وبحسب المرسوم، فقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب "العدوان العسكري الروسي ضد أوكرانيا وضمان الدفاع عن الدولة، والحفاظ على الاستعداد القتالي والتعبئة للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الرديفة".

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس الخميس، فرض الأحكام العرفية في عموم أوكرانيا، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.

 وفي سياق متصل، أفادت منظمة الأمم المتحدة، بأن نحو مئة ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكري الروسي.

وقالت شابيا مانتو متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في المنظمة الدولية لوكالة "فرانس برس": "نعتقد أن نحو مئة ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم والنزوح داخل البلاد، وأن آلافًا عدة عبروا الحدود الدولية".

ودعت كييف، الخميس، مجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة مناقشة عاجلة لبحث وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا "بعد العدوان الروسي"، فجر الخميس.

جاء ذلك في رسالة بعثتها السفيرة الأوكرانية يفجينيا فيليبينكو، عبر البريد الإلكتروني إلى رئيس المجلس، الأرجنتيني فيديريكو فيليجاس، تطلب منه فيها أن يعقد المجلس "مناقشة عاجلة في أسرع وقت ممكن" خلال دورته المقبلة التي تنطلق الأسبوع المقبل في جنيف.

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