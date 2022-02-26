الرئيس الأوكرانى: لا يمكن أن نخسر كييف

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت إنه اتفق مع زعماء العالم على مساعدة مهمة جديدة لأوكرانيا.

وحسبما أفاد موقع قناة “ العربية” أن الرئيس الأوكراني أكد في تصريحاته أن الليلة القادمة ستكون صعبة ولا يمكن أن نخسر كييف.

وعلى جانب آخر، أعلن مكتب زيلنسكي أن الرئيسان الأوكراني والروسي قد يناقشان الوضع المحايد لكييف مشيرًا إلي أنه من المتوقع أن تعلم أوكرانيا موعد ومكان المباحثات مع روسيا.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما أعلن بموجبه التعبئة العامة في أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في بلاده.

ونشر الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المرسوم الذي جاء فيه "إعلان التعبئة العامة".

وبحسب المرسوم، فقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب "العدوان العسكري الروسي ضد أوكرانيا وضمان الدفاع عن الدولة، والحفاظ على الاستعداد القتالي والتعبئة للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الرديفة".

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس الخميس فرض الأحكام العرفية في عموم أوكرانيا، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.

وفي سياق متصل، أفادت منظمة الأمم المتحدة، بأن نحو مئة ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكري الروسي.

وقالت شابيا مانتو متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في المنظمة الدولية لوكالة "فرانس برس": "نعتقد أن نحو مئة ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم والنزوح داخل البلاد، وأن آلافاً عدة عبروا الحدود الدولية".

ودعت كييف، الخميس، مجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة مناقشة عاجلة لبحث وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا "بعد العدوان الروسي" فجر الخميس.

جاء ذلك في رسالة بعثتها السفيرة الأوكرانية يفغينيا فيليبينكو، عبر البريد الإلكتروني إلى رئيس المجلس، الأرجنتيني فيديريكو فيليغاس، تطلب منه فيها أن يعقد المجلس "مناقشة عاجلة في أسرع وقت ممكن" خلال دورته المقبلة التي تنطلق الأسبوع المقبل في جنيف.