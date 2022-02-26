تحكيم «الدوم» لمتسابقان: العلاقة بينكما على الأرجح مكنتش صح

شعرت لجنة التحكيم في برنامج "الدوم" بوابة النجوم بخيبة الأمل بعض الشئ بعد أداء المتسابقة ميرنا هشام، والمتسابق مصطفى أيمن، أثناء أدائهما لمشهد من "بداية ونهاية"، للروائي الراحل نجيب محفوظ.

وعلّقت الفنانة ليلي علوي على المشهد وأداء المتسابقان قائلًة: "عملتوا مشهد من فيلم مهم، وشخصيتين عمالقة، وأنا حسيت إنكم بتزعقوا قوي، والزعيق كان أكتر من الوجع".

وتساءل المخرج والمؤلف تامر محسن: "لو حطيتوا عنوان لمشاعر الشخصيات هتكون إيه ليرد المتسابقين نفسية هي الوجع والألم والضحية، وسليمان شخص ندل"، ليتجاوب مهم "محسن": "أنا يهمني الممثل يبقي عارف أبعاد الشخصية وعنده وجهة نظر".

وقال المايسترو نادر عباسي: "مهم جدًا إن لازم وانتوا دويتو سوا لازم واحد يطلع لقدام والمشهد صعب جدًا والعلاقة بينكم على الأرجح مكنتش صح".

برنامج الدوم بوابة النجوم

يُجدر الإشارة إلى أن اليوم، بدأ أولى حلقات الأداء الكامل، من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، والتي ستنتهي بتواجد 5 متسابقين فقط، اثنين من فئة التمثيل، و2 من فئة الغناء، وواحد فقط من فئة التقديم الإذاعي.

وتصدر برنامج "الدوم" مواقع التواصل الاجتماعي بعد اشتعال المنافسة التي شهدت مرحلة اختبار الـ٦٠ ثانية في فئات التمثيل والغناء وتقديم البرامج.

وتشهد المرحلة الثانية من برنامج الدوم تحديًا جديدًا للمتسابقين وهي مرحلة المفتاح الذهبي والتي سيمنح لهم مساحة أكبر من أجل إبراز موهبتهم أمام الجمهور ولجنة التحكيم الجديدة والتي ستستمر على مدار ٥ حلقات لاختيار أفضل ٦ مواهب فقط في التمثيل والغناء وتقديم البرامج للوصول للمرحلة النهائية.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن تنفيذ شركة "ميديا هب سعدي - جوهر"، وشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة يسرا، المخرج مروان حامد، الفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من ؛الفنان حميد الشاعري، الشاعر أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية چاسمين طه.