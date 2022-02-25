المخرج تامر محسن لأحد المتسابقين في الدوم: «ادتني قبلة حياة»

تغنى المتسابق مصطفى ياسين، بأغنية "اعاتبك على إيه" للفنان محمد محيي، بمجرد ظهوره على مسرح برنامج الدوم بوابة النجوم.

وقالت الفنانة ليلي علوي: “كنت مشدود، وكنت حاسة إن صوتك عايز ينطلق أكتر”، وعلّق المايسترو نادر عباسي: “اعتمادك كان على الميكروفون، واللجنة كانت عايزة إنك تديلها أكتر”.

وطلبت الفنانة ليلي علوي من المتسابق مصطفي ياسين غناء أغنية أخرى للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ليعلق المخرج تامر محسن: “قبلة حياة كنت هظلمك وانطباعي كان وحش قوي”.

برنامج الدوم بوابة النجوم

يُجدر الإشارة إلى أن اليوم، بدأ أولى حلقات الأداء الكامل، من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، والتي ستنتهي بتواجد 5 متسابقين فقط، اثنين من فئة التمثيل، و2 من فئة الغناء، وواحد فقط من فئة التقديم الإذاعي.

وتصدر برنامج "الدوم" مواقع التواصل الاجتماعي بعد اشتعال المنافسة التي شهدت مرحلة اختبار الـ٦٠ ثانية في فئات التمثيل والغناء وتقديم البرامج.

يعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ONالساعة الحادية عشر مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقد تقدم إلى المسابقة قرابة 20 ألف متسابق من 27 محافظة وتمت تصفيتهم وفقا للمعايير الموضوعة للاختيار حتى وصل عددهم إلى 200 مشترك يتم إجراء شروط المسابقة عليها خلال 12 حلقة هى عدد حلقات الموسم الأول من البرنامج الذي صادف ردود فعل كبيرة لدى الجمهور منذ الحلقات الأولى من عرضه.

ويعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON الساعة الحادية عشر مساءا في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن تنفيذ شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة يسرا، المخرج مروان حامد، الفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من ؛الفنان حميد الشاعري، الشاعر أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية چاسمين طه.