المايسترو نادر عباسي لـ أميرة الشاذلي في الدوم: تأثرت بصوتك من أول لحظة

تغنّت المتسابقة أميرة الشاذلي بأغنية "جرح تاني"، للفنانة شيرين عبد الوهاب، على مسرح الدوم "بوابة النجوم"، ولاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

وتفاعلت معها الفنانة ليلى علوي، عضو لجنة التحكيم قائلًة: “الله الله على اللذاذة ماشية في سكة لوحدك”، واتفق معها في الرأي المخرج تامر محسن: “انا مش متخصص ولكن كنت حاسس طول الوقت إنك بتغني صح”.

وقال المايسترو نادر عباسي: “انتي صوت مصر، وعندك إمكانيات الواحد يستغلها كويس، وإمكانيات كويسة واتاثرت من أول لحظة بغناكي، وعجبني إنك بتغني بصوتك”.

برنامج الدوم بوابة النجوم

يُجدر الإشارة إلى أن اليوم، بدأ أولى حلقات الأداء الكامل، من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، والتي ستنتهي بتواجد 5 متسابقين فقط، اثنين من فئة التمثيل، و2 من فئة الغناء، وواحد فقط من فئة التقديم الإذاعي.

وتصدر برنامج "الدوم" مواقع التواصل الاجتماعي بعد اشتعال المنافسة التي شهدت مرحلة اختبار الـ٦٠ ثانية في فئات التمثيل والغناء وتقديم البرامج.

وتشهد المرحلة الثانية من برنامج الدوم تحديًا جديدًا للمتسابقين وهي مرحلة المفتاح الذهبي والتي سيمنح لهم مساحة أكبر من أجل إبراز موهبتهم أمام الجمهور ولجنة التحكيم الجديدة والتي ستستمر على مدار ٥ حلقات لاختيار أفضل ٦ مواهب فقط في التمثيل والغناء وتقديم البرامج للوصول للمرحلة النهائية.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن تنفيذ شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة يسرا، المخرج مروان حامد، الفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من ؛الفنان حميد الشاعري، الشاعر أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية چاسمين طه.