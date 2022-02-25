الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سفير الاتحاد الأوروبي يلتقي شباب الصعيد في ورش مهرجان أسوان

مهرجان أسوان
مهرجان أسوان

أجرى سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة مساء اليوم، جولة في الورش الخاصة بمهرجان أسوان لسينما المرأة والتقى بعدد كبير من أبناء محافظة أسوان المشاركين في الورش .

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مهرجان أسوان

وقال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، إنه سعيد للغاية بحضور فعاليات مهرجان أسوان لسينما المرأة هذا العام مؤكدا أن رسالة الاتحاد الأوروبي هي دعم المرأة لذلك يدعم الاتحاد الأوروبي في مصر مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة  . 
وأضاف خلال لقاء مساء اليوم خلال جولته في ورش مهرجان أسوان : نحن ندعم صناعة السينما لأننا مؤمنون أن الفن والثقافة توحد البشر وتجمعهم، خصوصا أن مصر لها تاريخ كبير في السينما فعلي سبيل المثال عرضت الإسكندرية أول فيلم في مصر بعد اختراع السينما في فرنسا نهاية القرن الـ١٩ .

وتابع: سعيد بمشاركة المرأة بمحافظة أسوان في ورش صناعة السينما وهذا سيؤدي إلي تطوير المهارات في جميع فنون السينما . 

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مهرجان أسوان


وأوضح أنه يتطلع لمشاهدة جميع الأفلام التي ستنتجها ورش مهرجان أسوان لسينما المرأة . 
واستمع السفير لمقترحات و انطباعات جميع المشاركين من شباب وفتيات الصعيد والذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في الورش الخاصة بصناعة الأفلام حيث أعطت لهم الورش فرصة لتطوير مهاراتهم لصناعة الأفلام .

وقال سيد عبدالخالق مدير برنامج الورش، إن برامج التدريب هذا العام تشمل عدة محاور تعليمية من خلال مجموعة برامج، منها ورشة "كوميكس زوون" للتدريب على دمج العنصر البشري في الرسوم المتحركة، وورشة التحريك للأطفال، والتي تهتم بتدريب من هم تحت سن ١٣ سنة على صناعة الأفلام، وورشة هي  للحكي "القصة قبل السيناريو "، وورشة الإخراج التي تسعى لإنتاج أفلام تشارك في مسابقة أفلام الورش بدورة المهرجان المقبلة، إضافة إلى مشروع "سينما أسوان الجديدة"، وهو معمل تدريبي لتعليم  تقنيات الصناعة مثل التصوير والمونتاج والصوت بشكل إحترافي.

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مهرجان أسوان


وأكد عبدالخالق أن برنامج الورش يهدف بشكل عام لدعم المواهب من الفتيات والشبان من جنوب الصعيد وسفاجا والقصير، ويقدم كل أشكال التسهيلات للمشاركين كل عام، مشددا على أن برنامج ورش مهرجان أسوان بدأ يؤتي ثماره من خلال مشاركة فيلم "يا ناس النهر" الذي قدمته المخرجة الشابة زهرة يعقوب ضمن برنامج الورش لعام 2021 في مسابقة أفلام واعدة بالدورة الماضية لمهرجان قرطاج، فضلا عن اختيار فيلم "أشورا" للمخرجة أسماء يعقوب للمشاركة في الدورة المقبلة لمهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف .

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مهرجان أسوان
محافظ الثقافة الاتحاد الأوروبي مشاهدة مهرجان قرطاج سعاد الرسوم المتحركة صناعة الأفلام رسوم عام 2021 مهرجان اسوان لسينما المرأة يؤدي شروع سابقة بدوره كريستيان برجر

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وائل لطفي

النخبة والناس

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