تامر محسن لمتسابقة: «لما راح الصبر» صعبة وهي من أغنياتي المفضلة

أبدت لجنة تحكيم برنامج "الدوم" إعجابهم الشديد بالمتسابقة دنيا السادات، الحاصلة على بكالوريوس تجارة، والتي ظهرت على مسرح البرنامج، وهي تتغنى بأغنية "لما راح الصبر"، للفنانة شريفة فاضل.

وعلّق المايسترو نادر عباسي قائلًا: "صوتك جميل، ولكن بعيدًا عن زيادة العرب التي قد تسبب لضياع الأغنية منك"، وقال تامر محسن: "لما راح الصبر مني، وهي أغنية صعبة وهي من أغنياتي المفضلة"، واتفقت ليلى علوي مع باقي لجنة التحكيم: "كنتي هائلة برافو عليكي بس محتاجة تدريب زيادة".

يجدر الإشارة إلى أن اليوم، بدأ أولى حلقات الأداء الكامل، من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، والتي ستنتهي بتواجد 5 متسابقين فقط، اثنين من فئة التمثيل، و2 من فئة الغناء، وواحد فقط من فئة التقديم الإذاعي.

برنامج الدوم

يعرض مساء اليوم حلقة جديدة من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية في برنامج «الدوم» وسيشهد مرحلة جديدة وهي «المفتاح الذهبي» بحضور أعضاء لجان تحكيم المرحلة الثانية النجمة ليلى علوي والمخرج تامر محسن والموسيقار نادر العباسي.

كما تضم الحلقة التي عرضت في تمام الساعة 10 على قناة On، مفاجآت عديدة وتقديم فقرات استعراضية على أعلى مستوى في حلقة استثنائية مليئة بالمفاجآت.

برنامج «الدوم» من إنتاج الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية ومن إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر».

يعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON الساعة الحادية عشر مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يشارك في برنامج دوم لاكتشاف المواهب الشابة قرابة 200 متسابق من 27 محافظة للتنافس على مسابقة الغناء والتمثيل وتقديم البرامج، حيث يهدف البرنامج إلى احتضان الموهوبين من سن 16 - 28 لإعطائهم فرصة للظهور من خلال المشاركة في أحد أعمال الشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي.