الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 4 منشآت طبية غير مرخصة في الوادي الجديد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن غلق وتشميع 4 منشآت طبية غير مرخصة.

وقال محروس، في بيان اليوم الجمعة، إن إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة داليا منصور محمود، مدير الإدارة شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية أسفرت عن ضبط منشأت طبية غير مرخصة وجرى غلقها وتشميعها بالشمع الأحمر بمركز الفرافرة وذلك لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة.
وأضاف محروس، أنه شارك بالحملة مفتشو العلاج الحر بالمديرية، وجرى تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات، فيما تأتي هذه الإغلاقات في إطار اهتمام مديرية الصحة بالوادي الجديد بالمتابعة المستمرة للمنشآت الخاصة لضبط المخالفين.
 

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وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد غلق وتشميع 4 منشآت طبية غير مرخصة حملة مكبرة الجهات الامنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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