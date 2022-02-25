المجتمعات العمرانية: طرح 4 محلات وصيدلية للبيع بأكتوبر الجديدة

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على طرح 4 محلات تجارية وصيدلية بمدينة 6 أكتوير الجديدة برئاسة المهندس محمد عبد المقصود، بمساحات تتراوح من 33 متر مربع إلى 100 مترمربع بالسوق التجاري رقم 4 بمنطقة الـ800 فدان.

وفي ذات السياق، قال المهندس محمد عبد المقصود رئيس الجهاز، إنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها عن كل محل أو صيدلية، موضحًا أنه ستعقد جلسة المزاد بمقر الجهاز يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022 المقبل.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه يتم سداد تامين دخول المزاد بقيمة 25000 الف جنية عن كل محل أو صيدلية أو وحدة أدوية، كما يتم استكمال سداد نسبة 10% و 1% مصاريف إدارية، فضلا عن أنه سيتم إضافة نسبة 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من إجمالي القيمة البيعية الراسي بها المزاد وذلك يتم سدادها فور رسو المزاد.

واستكمال رئيس الجهاز: يتم سداد نسبة 5% من قيمة المحل التجاري كوديعة صيانة يتم سدادها خلال شهر من رسو المزاد، موضحا أنه سيتم سداد نسبة 90% من المقيمة المتبقية للمستحقات الماليه من بيع المحلات التجارية.

وأكد رئيس الجهاز، أن هناك طريقين لسداد باقي المستحقات المالية الاولي يتم سداد المستحقات الماليه خلال 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، بينما الطريقة الثانية يتم سداد القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ المزاد مضافا إليها عائد الفائدة المعلنه من البنك المركزي، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل وإضافة 2%طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق سداد القسط الاول من تاريخ رسو المزاد، ويقوم الراسي بتحرير شيكات آجلة بالقيمة المتبقية باسعار المحلات التجارية باسم جهاز المدينة.