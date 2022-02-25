«المشاط»: جهود الحكومة لتمكين المرأة تستند إلى رؤية قوية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جهود الحكومة لتأكيد تمكين المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، تستند إلى رؤية قوية من الحكومة، حيث إن تمكين المرأة اقتصاديًا ومشاركتها في سوق العمل إلى جانب الرجل يرفع الناتج المحلي بنسبة 34%.

وأوضحت، في الكلمة المسجلة التي ألقتها ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسواق الدولي لأفلام المرأة "كنت أتمنى أن أشارككم بشكل فعلي في مهرجان أسوان لأفلام المرأة - الذي يعرض الأفلام التي تنفذها النساء من كافة أنحاء العالم - لنستمتع سويًا بمشاهدة الأفلام المشاركة إلى جانب الاستمتاع بمدينة أسوان الساحرة التي كانت شاهدًا على جهود تمكين المرأة في مصر عبر العصور".

وثمّنت وزيرة التعاون الدولي مشاركة الاتحاد الأوروبي في تنظيم مهرجان أسوان لأفلام المرأة، كما وجهت الشكر لكافة شركاء التنمية الذين يعملون عن قرب مع الحكومة على دعم جهود التنمية ومن بينها تعزيز مشاركة المرأة في التنمية.

وأشارت، إلى أن العمل المشترك بين وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية لا تركز فقط على تمكين المرأة في الحضر فقط لكن في الريف أيضًا، من خلال العمل المشترك مع كافة الأطراف ذات الصلة.

وأكدت، في ختام كلمتها على أهمية مشاركة الفن والإبداع في التأكيد على رسائل السلام والحب ومشاركة جميع الفئات في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية.

جدير بالذكر أن التمويلات التنموية، التى أبرمتها وزارة التعاون الدولى، مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، تسجل نحو 3.3 مليار دولار، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية، تتوزع في العديد من القطاعات، من بينها بنسبة 20% في قطاع الصحة، و15% في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و14% في قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي.