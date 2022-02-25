محمد محمود عبد العزيز يكشف لـ«الدستور» تفاصيل مشاركته في «ملف سري»

أكد الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز أنه يواصل تصوير دوره في مسلسل «ملف سري»، ويخوض به ماراثون دراما رمضان المقبل بقيادة المخرج حسن البلاسي؛ مشيدًا بالسيناريو المحكم للمسلسل الذي قام بصياغته المؤلف محمود حجاج، ومعربا عن سعادته البالغة للتعاون مع النجم هاني سلامة الذي يقوم ببطولة العمل والشراكة الوطيدة والوثيقة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تحرص دائمًا على تقديم الأعمال الهادفة.

تفاصيل «ملف سري»

وأضاف «عبد العزيز» فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن مسلسل «ملف سري» فريد من نوعه ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية في إطار تشويقي بوليسي مليء بالغموض المصحوب بالأكشن، فى حقبة زمنية مختلفة عن الوقت الحالى، مشيرا إلى أنه يجسد خلال العمل شخصية محورية ومؤثرة فى سير الأحداث جديدة تماما عليه ولم يقدمها من قبل، معربا عن أمله في أن يحظى على رضا واستحسان الجمهور.

هانى سلامة يتوسط عبد العزيز و مقار

نسعى لتقديم وجبة درامية متكاملة تحترم عقلية الجمهور

وبسؤاله عن المعايير التي يختار بها موضوعات أعمال «مجموعة فنون مصر» بصحبة شريكه المنتج الكبير ريمون مقار، قال «عبد العزيز»: «الكثير يظن أن المنتج هو الرجل الذي ينفق المال فقط، لكننا نتعامل مع مهنتنا كمنتجين بحساسية شديدة، ودائما نبحث كشركاء أنا وريمون والهامي وشادي مقار، عن الأفكار المختلفة والموضوعات ذات قيمة التى تجذب المشاهدين وتجمعهم على مائدة واحدة فى البيت المصرى والعربى ولا يخجل أحد من مشاهدتها، ونحرص دائما على تقديم «وجبة درامية دسمة ومتكاملة» للجمهور، تحترم عقلية المشاهد، ونطرح من خلالها العديد من التساؤلات مرورا بالاجابات وهنا يكمن اختيار مؤلف العمل الذى يكون على مستوى فكري وفني مستنير ومن ثم اختبار المخرج الذي يقدم العمل برؤيته والنجوم المشاركين كل هذا ليست بسهولة لأننا دائما نسعى لتقديم عمل يظل عايش مع الجمهور على مر الزمان».

محمد محمود عبد العزيز

أبطال «ملف سري»

مسلسل «ملف سري» يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، وإنتاج فنون مصر بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين منهم عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.