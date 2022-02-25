الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنك المركزى الأوكرانى يدعم الجيش بـ650 مليون دولار

البنك المركزي الأوكراني
البنك المركزي الأوكراني

أعلن البنك المركزي الأوكراني، اليوم، عن دعم الجيش الأوكراني بـ650 مليون دولار. 

وفي السياق، قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، اليوم، إن البنية التحتية لمحطة تشرنوبيل النووية لم يلحق بها ضرر.

وأوضح البنك الأوروبي أن البنية التحتية الحساسة لمحطة الطاقة النووية تشرنوبيل المتعطلة في أوكرانيا لم يلحق بها ضرر وأن أعمال الصيانة الضرورية فيها مستمرة.

وقال البنك في بيان: «تفيد المعلومات التي لدينا في الوقت الحالي بأن البنية التحتية القائمة.. لم يلحق بها ضرر وأن المهام الأساسية للتشغيل والصيانة جارٍ تنفيذها».

وأكّد متحدث باسم الجيش الروسي أنه لا داعي للقلق بما يخصّ محطة تشيرنوبيل للطاقة التي انفجر فيها مفاعل في العام 1986، أو بما يخصّ هيكلها، مؤكدًا أن الطاقم لا يزال فيها، على عكس ما قال الجانب الأوكراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف: «تمّ التوصل إلى اتفاق مع كتيبة من قوة أمن الطاقة الذرية الأوكرانية بهدف التأمين المشترك لمجموعات الطاقة والهيكل الخاص بمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية».

وأضاف أن الإشعاعات في منطقة المحطة النووية تتماشى مع المستويات العادية، مؤكدًا أن موظفي المحطة يراقبون وضع النشاط الإشعاعي.

وتابع أن التعاون بين الجنود الروس والأوكرانيين لضمان أمن المحطة "هو ضمانة بأن التشكيلات القومية أو المنظمات الإرهابية الأخرى لن تتمكّن من استغلال الوضع في البلاد لتنظيم استفزاز نووي".

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