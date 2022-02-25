الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تسجل إشعاعات مقلقة في محطة تشرنوبيل النووية

محطة تشرنوبيل النووية
محطة تشرنوبيل النووية

سجلت أوكرانيا، اليوم، بيانات إشعاعية مقلقة من محطة تشير نوبيل للطاقة النووية التي استولت عليها القوات الروسية الخميس. 

وأعلنت أوكرانيا أنها سجّلت بيانات إشعاعية مقلقة من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية التي استولت عليها القوات الروسية الخميس فيما أكّدت موسكو أن الوضع تحت السيطرة.

وقال نائب مدير الإدارة الأوكرانية لمسائل الأمن في المنشآت النووية ألكسندر غريغوراش: «تجاوزت المؤشرات مستويات السيطرة العادية». 

 ونقلت الوكالة عن غريغوراش: «لكننا لا نستطيع التحقق من ذلك لأن تمّ إجلاء كل الطاقم».

وأشار البرلمان الأوكراني عبر حسابه على تيلغرام إلى أن نظام التحكم الآلي قد أبلغ عن زيادة في «أشعة غاما» وهي علامة على النشاط الإشعاعي من دون تحديد المستوى.

وقال: «من المستحيل حاليًا أن نحدّد أسباب (هذه البيانات) بفعل الاحتلال والتوتر».

أوكرانيا روسيا بيانات تشير نوبيل الطاقة النووي

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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