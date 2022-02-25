أوكرانيا تسجل إشعاعات مقلقة في محطة تشرنوبيل النووية

سجلت أوكرانيا، اليوم، بيانات إشعاعية مقلقة من محطة تشير نوبيل للطاقة النووية التي استولت عليها القوات الروسية الخميس.

وأعلنت أوكرانيا أنها سجّلت بيانات إشعاعية مقلقة من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية التي استولت عليها القوات الروسية الخميس فيما أكّدت موسكو أن الوضع تحت السيطرة.

وقال نائب مدير الإدارة الأوكرانية لمسائل الأمن في المنشآت النووية ألكسندر غريغوراش: «تجاوزت المؤشرات مستويات السيطرة العادية».

ونقلت الوكالة عن غريغوراش: «لكننا لا نستطيع التحقق من ذلك لأن تمّ إجلاء كل الطاقم».

وأشار البرلمان الأوكراني عبر حسابه على تيلغرام إلى أن نظام التحكم الآلي قد أبلغ عن زيادة في «أشعة غاما» وهي علامة على النشاط الإشعاعي من دون تحديد المستوى.

وقال: «من المستحيل حاليًا أن نحدّد أسباب (هذه البيانات) بفعل الاحتلال والتوتر».