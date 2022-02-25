إحباط تهريب عدد من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماظ بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة رضا أبوالعزم مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماظ.

وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994، بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 714، توجه راكب مصرى إلى الصالة الحمراء محاولا خداع رجال الجمارك طالبا سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية على أمتعته التجاريه المقر عنها نظرًا لظروف خاصة به، وبمراجعة جواز سفره تلاحظ كثرة سفر الراكب وتردده.

تم تكليف روضة طارق بتفتيش أمتعة الراكب وهيثم أحمد مأمور الجمرك، تحت إشراف إبراهيم حسن مدير الحركة بتفتيشه ذاتيا فتبين وجود شهادات الضمان (الجراندى) الخاصة بالمجوهرات و2 حلق من الذهب الأبيض المرصع بفصوص من الألماظ بوزن قائم 9 قيراط، طبقا لشهادات الضمان مخبأة بين طيات الملابس كما تبين وجود فاتورة شراء كوليه حريمى.

بتفتيشه ذاتيا تبين أنه يرتدى الكوليه الحريمى المرصع بفصوص الألماظ حول عنقه بوزن 18 جراما.

قرر رضا أبوالعزم مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 42 لسنة 2022.