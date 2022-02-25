أستاذ بجامعة الأزهر: من ظن الصوفي رجلًا سلبيًا لا علاقة له بالمجتمع فقد وهم

قال الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إن من ظن أن الصوفي رجل سلبي، معتكف في خلوته، ومستغرق في عبادته، ولا علاقة له بالعالم الخارجي أو المجتمع، وأن شعاره (دع الملك للمالك)؛ فقد وهم، وما فهم لأن الصوفي هو الرجل الذي يعمل ليل نهار ليرضي عنه المولى سبحانه وتعالى.

وتابع العشماوي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “تتلمذت على أيدي أكابر الصوفية في عصرنا، فكانوا أمارين بالمعروف، نهائين عن المنكر، صداعين بالحق، حافظين لحدود الله”.

وأوضح: “وممن بلغ هذا المقام من شيوخنا: شيخنا الإمام محمد خليل الخطيب، وشيخنا الإمام محمد زكي الدين إبراهيم، وأستاذنا العارف بالله الشيخ عبدالسلام أبوالفضل، مع اختلافهم في الدرجة، ما بين متشدد ومتوسط ومترخص، والصوفية درجات بعضها فوق بعض، فمنهم عباد أصحاب خلوات، ومنهم رواد أصحاب هدايات، ومنهم قواد أصحاب حكومات، ولكل درجات مما عملوا”.

وأشار العشماوي إلى أن التصوف أخلاق، وفقاَ لما قاله بعض علماء التصوف الكبار، حيث يقول الإمام أبوالحسن الشاذلي شيخ الصوفية الأكبر “اعلم يا بني أن من زاد عنك في الخلق فقد زاد عنك في التصوف”.