بعد حبسها.. رحلة موكا حجازى من التيك توك إلى السجن

حكمت محكمة جنح الأحداث، أمس الخميس، بالحبس لمدة عام على "نانسي أيمن" المعروفة بموكا حجازي فتاة الـ "تيك توك" في اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب، وكشفت التحقيقات التى وصلت لها النيابة عن أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء حساب على "تيك توك"، والاستفادة ماديًا عن طريق الإعلانات وجاءت اعترافات الفتاة بنشر الفيديوهات غير المناسبة، وتخدش الحياء رغم تحذير العديد لها بخطورة تلك الفيديوهات.

وقالت موكا حجازي إن غرضها من إنشاء حساب وتصوير فيديوهات منافية للآداب تحقيق أرباح مالية، فيما توصلت التحقيقات أن الفتاة مارست علاقات غير شرعية مع عدد من الشباب.

ويرصد الدستور رحلة موكا حجازي فتاة التيك توك من السوشيال ميديا إلى الحبس:

موكا حجازي اسمها الحقيقي نانسي، وهي فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا ومقيمة بعزبة الهجانة بمدينة نصر، وتحمل الجنسيتين الجزائرية والمصرية.

ولدت "نانسي" لأبوين مستقرين ماديًا فالأب تاجر ملابس، والأم تشغل منصب مديرة لإحدى دور الحضانة.

انفصل والداها فأخذها والدها للجزائر، وحاولت في تلك الفترة التخلص من حياتها، ولكن فور رجوعها لمصر هربت من والدها.

بدأت في بث مقاطع فيديو عبر تطبيق الـ "تيك توك"، حيث تخطى عدد متابعيها المليون و400 ألف.

كانت بداية موكا حجازي في عالم الـ "تيك توك" بفيديوهات قصير تظهر فيها برقصات استعراضيه وملابس نسائية داخلية.

رغم حذف صفحتها من على تطبيق "تيك توك" إلا أنه لا تزال توجد بعض الفيديوهات لموكا حجازي على موقع التواصل الاجتماعي.

برغم من ظهورها في فتره قصيرة إلا أنها استطاعت أن تحصل على 11 ألف متابع عبر تطبيق "إنستجرام".

كشفت عن صور لها وهي تقوم بالتدخين وصور أخرى تتعمد فيها إظهار مفاتنها، وكانت تشاركها عبر موقع إنستجرام.

على الرغم من تحذير الآخرين لها من وقوعها تحت طائلة القانون، إلا أنها كانت تتعمد إظهار عندها في فيديوهات "تيك توك".

أعربت عن عدم اعتراضها في دخول إلى محادثات خاصة مع متابعيها.