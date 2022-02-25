الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كريم سرور: تحمست لمسلسل «سوشيال» بسبب أحداثه الواقعية والغامضة

كريم سرور
كريم سرور

أعرب الفنان كريم سرور عن سعادته الشديدة بتجربته في مسلسل “سوشيال”، وتحمسه لعرض العمل غدًا السبت على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وقال “كريم” في تصريح لـ “الدستور” إنه تحمس للمشاركة في بطولة العمل فور قرأته لدوره الذي سيجسده ضمن الاحدث، حيث يظهر بشخصية مهووسة بالسوشيال ميديا وألعاب التواصل الاجتماعي ويشاركها مع متابعينه “جيمر”، مشيرًا إلى أن أحداث العمل واقعية وتناقش قضية عالم السوشيال ميديا الافتراضي، ومليء بالغموض والإثارة التي ستزيد المشاهد متعة وتحمس لمعرفة الأحداث حتى النهاية، متمنيًا أن دوره ينال إعجاب الجمهور.

وأضاف كريم سرور أن هناك مشاهد عديدة تجمعه ببطل العمل الفنان احمد زاهر وباقي أبطال المسلسل، كما تجمعه مشاهد مع الرابر شاهين، مؤكدًا أن العمل مليء بالمفاجآت، موضحًا أن الواقع قريب من المسلسل بشكل كبير، وأنه يشبه شخصيات حقيقية في الواقع وتاثرهم الشديد بالسوشيال ميديا وهناك جزء غير حقيقي في الشخصية.

وتنطلق أولى حلقات “سوشيال” مساء غد السبت على شاشة قناة الحياة كعرض أول له، وانتهى مخرج "سوشيال" رؤوف عبد العزيز من مونتاج الحلقات الأخيرة من العمل، والذي يدور في إطار 15 حلقة فقط، وطرحت صناع العمل البرومو الدعائى للدعاية والترويج.

مسلسل "سوشيال" يتطرق لمخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأسًا على عقب، وذلك من خلال شخصية شهاب الذى يعمل صحفى حوادث يمر بالعديد من الضغوطات النفسية ويواجه كثير من المواقف التى تحول شخصيته تماما، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة ميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، فرح الزاهد، ومطرب الراب شاهين، الفنان القدير عبد العزيز مخيون، تأليف محمد جلال، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

السوشيال ميديا المسلسل رمضان سوشيال ميديا مسلسل كوميدي غامضة رمضان المقبل

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