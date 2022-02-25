«تكنولوجيا الأغذية» ينظم 6 دورات تدريبية في مجالات التغذية المختلفة

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ٦ دورات تدريبية في المجالات التغذية المختلفة، بالمحطات البحثية المختلفة.

وقال الدكتور شاكر عرفات، مدير المعهد، إن البرامج التدريبية شملت موضوعات الأهمية الصحية والتغذوية لمحاصيل الحبوب ومنتجاتها، حيث تم استعراض الأهمية الصحية والتغذوية لمحاصيل الحبوب ومنتجاتها وأوجه الاستفادة المثلى منها وتقليل الفاقد مع التركيز على حبوب الشعير ومدى إمكانية الاستفادة منه كبديل جزئي لدقيق القمح في بعض المنتجات الغذائية بهدف تقليص العجز فى القمح ورفع القيمة الغذائية للمنتجات المدعمة.

وأضاف أنه تم أيضا عقد دورة تدريبية بعنوان "التغذية العلاجية"، تضمنت العديد من الموضوعات الهامة الخاصة بالتغذية العلاجية منها تصميم برامج التغذية العلاجية بالاعتماد على ميكروبات الأمعاء – تغذية مرضى القولون التقرحى – تغذية المرضى المصابين بكورونا وتغذية مرضى الداء السكري والضغط، كذلك عقد ندوة تثقيفية بعنوان استخدام الأسماك فى إعداد أغذية الأطفال، لشرح إمكانية استخدام أسماك البلطي وأسماك السردين صغيرة الحجم فى إنتاج بيوريه أغذية الفطام المعقم الغنية فى محتوى البروتين والفيتامينات والمعادن خاصة الكالسيوم والفوسفور.

وقال عرفات إنه تم أيضا عقد دورة حول "المطبخ الساخن وفنون الطهى" لـ40 متدربا من الشباب الوافدين الأفارقة والعرب من خمس دول (إريتريا – السودان – اليمن – العراق – سوريا) والمقيمين مصر، بالإضافة إلى عدد من الشباب المصرى، كذلك تم إعداد برنامج تدريبي متخصص يشتمل على عدد من المحاضرات النظرية فى مجال سلامة الغذاء، بهدف تأهيل الشباب العربي والإفريقي للعمل في مجال إعداد وتقديم الغذاء بغرض دمج هذا الشباب مع الشباب المصري، بحيث يكتسب المتدرب في نهاية البرنامج المعرفة والمهارات التي تؤهله لسوق العمل في إعداد وتصنيع وتقديم الغذاء.

وتابع أنه تم أيضا عقد برنامج تدريبي بعنوان "ISO 22000: 2018" لعدد من المهندسين العاملين بمصانع الأغذية والباحثين بمراكز البحوث وشباب الخريجين وطلاب الجامعات المصرية، بهدف تعريف المتدربين بمنهج التعلم السريع لجودة إدارة سلامة الغذاء أيزو 22000 لتمكينهم من تنفيذ تطبيق أنظمة سلامة الغذاء، من خلال الفهم الواضح لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 22000 : 2018 والمعايير المرتبطة بمبادئ تحليل المخاطر للأغذية وأيضا فهم مبادئ نظام إدارة سلامة الغذاء و العمليات و التقنيات المستخدمة لتقييم و إدارة المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء يوضح معيار الأيزو 22000 وكيف يمكن للمؤسسة أن تثبت قدرتها على التحكم في مخاطر السلامة لضمان إنتاج غذاء آمن.