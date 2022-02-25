الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مسجل خطر بحوزته هيروين وطبنجة ميري بأسيوط

هيروين
هيروين

نجحت مباحث قسم ثان اسيوط من القبض علي مسجل خطر وبحوزته 3 إسطوانات لمادة الهيروين المخدر وضبط بحوزته سلاح ميري "طبنجة" مبلغ بسرقتها و3 خزن وطلقات نارية من زات العيار.
كانت قد وردت معلومات للمقدم بركات احمد بركات رئيس مباحث قسم ثان اسيوط بقيام أحد المسجلين خطر بتجديد نشاطه الاجرامي والاتجار في المواد المخدرة وعلي الفور تم عرض المعلومات علي اللواء دكتور عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط أمر بسرعة تقنين الاجراءات وضبط المتهم.
وعلي الفور تم أعداد مأمورية مكبرة بإشراف العميد سعد عبد الجواد  مفتش المباحث القسم والنقيب احمد عبد المقصود والنقيب حسام البارودي لضبط المتهم.
وتم استهداف منطقة عزبة خلف التابعة لقسم ثان أسيوط بقوة مكبرة من المركز وتمكن القوات من ضبط مسجل خطر ومطلوب فى قضايا جنائية يدعى "م. ع .م" وبحوزته 3 اسطوانات من بدرة الهيروين المخدر وضبط بحوزته علي سلاح ناري "طبنجة" ميرى مبلغ بسرقتها و3 خزن وطلقات نارية من زات العيار.
كان  تلقى اخطار من اللواء دكتور عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط واللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط المدعو "م. ع .م" مسجل خطر ومطلوب فى قضايا جنائية بحوزته عدد ثلاثة اسطوانات من مادة الهيروين المخدر وسلاح ناري "طبنجة" ميرى مبلغ بسرقتها وثلاثة خزن وعدد من الطلقات لذات العيار خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ومصادرة المضبوطات تحت تصرف النيابة وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

هذا وقد أمر مدير امن اسيوط بسرعة استهداف المناطق المختلفة وضبط المسجيلن ومن لهم نشاط اجرامي للحد من الجريمة والقضاء علي البؤر الاجرامية لتوفير حياة خالية من المجرمين.

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