وزير الداخلية يهنئ مفتي الجمهورية بذكرى الإسراء والمعراج

بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتورشوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية" بذكرى الإسراء والمعراج.

جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بخالص التهنئة وصادق التمنيات، راجين المولى جلت قدرته أن يبقى دار الإفتاء المصرية على مر العصور منارة تهدى لصحيح الدين الإسلامي الحنيف، وأن يعيد علينا جميعاً هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء وكل عـام وفضيلتكم بخـير.