محافظ أسيوط: التضخم السكاني يؤثر على معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية القضايا السكانية باعتبارها قضية أمن قومي خاصة وأن الزيادة العشوائية للسكان أحد أهم مشاكل التضخم السكاني التي تؤثر على معدلات الانجاز وتحقيق التنمية وهو ما يحول دون احساس المواطنين بارتفاع معدلات النمو لافتاً إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الزيادة السكانية وخفض معدلات المواليد والوفيات بكافة الطرق الممكنة.

وذلك تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية مطالباً بتضافر الجهود والتعاون بين كافة االجهات المعنية في هذا الشأن للعمل على وضع حلول للمشاكل السكانية ورفع وعي المواطنين وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية وهو ما تعمل عليه وحدة السكان بالمحافظة ضمن مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذي يتم تنفيذه بعدد من المحافظات من بينها محافظة أسيوط بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.



وفي هذا الإطار فقد شارك أعضاء وحدة السكان بمحافظة أسيوط بعدد من الفاعليات وجلسات الحوار والندوات مع الجهات التنفيذية المختلفة من بينها وكيل وزارة الصحة والسكان ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى وادراة تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية واعلام تنظيم الأسرة وادارة الجمعيات الاهلية وبيت العيلة المصرية والمجلس القومي للسكان ومركز النيل للاعلام واذاعة شمال الصعيد ومديرية الأوقاف وبعض منظمات المجتمع المدني بشأن مناقشة القضايا السكانية فضلاً عن متابعة مستمرة لحملات تنظيم الأسرة والقوافل السكانية بمراكز وقرى المحافظة بالتعاون مع رئيس الوحدة المحلية القروية رئيس اللجنة السكانية للقرية للتنسيق والتشبيك مع الجهات لتنفيذ أنشطة للمترددين من السيدات للحصول على خدمات تنظيم أسرة مثل محو الامية لعقد امتحانات ومشروعك لتقديم الخدمات خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأه المعيلة والتربية والتعليم للتوعية بمشكلة التسرب من التعليم ولالحاقهم بالمدارس المجتمعية والاوقاف والكنيسة للتوعية لمجابهة الزيادة السكانية ورصد المشكلات المحلية إن وجدت للعمل على حلها مع قيادات المحافظة.



وأوضح فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة أن الوحدة شاركت في جلسات حوار بحضور أمين بيت العائلة المصرية ومدير فرع المجلس القومى للسكان ووكيل وزارة التضامن ومدير إدارة الجمعيات الأهلية ومدير اعلام تنظيم الأسرة لمناقشة خطة أعداد المائدة المستديرة وبحث عدد من الأفكار المهمة منها ضرورة انطلاق حملة توعوية تشارك بها جميع الجهات والمجتمع المدني والمجالس المتخصصة لطرح التحديات التي تمثلها الزيادة السكانية بشكلها الراهن فضلاً عن طرح الرؤى في مبادرة "2 كفاية" مضيفاً إنه تم المشاركة في جلسة حوار بتوجيهات المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمشرف على وحدة السكان نظمته جمعية الطفولة والتنمية عضو جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة وذلك لمناقشة دور الوحدة في منصة المبادرة الوطنية تحت شعار "بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27" حيث سيتم المشاركة بندوات توعية بموضوع أثر الزيادة السكانية على التغيرات المناخية بعدد 13 مركز/حي وعدد 55 وحدة قروية لنشر الثقافة للإستعداد لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ السابع والعشرون بشرم الشيخ 2022 COP 27.



يذكر أن وحدة السكان قد شاركت باجتماع اللجنة التنسيقية للسكان برئاسة اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة حيث تمت التوصية بقيام وحدة السكان بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدنية الذي يحتاج التدخلات لعقد اجتماع اللجنة السكانية برئاسة رئيس المركز والمدينة وبحضور مدير فرع المجلس القومي للسكان وجميع الأعضاء التنفيذين والأقاف والكنيسة وممثل بيت العائلة المصرية والشباب المتطوع والمجتمع المدنى والقطاع الخاص للتنسيق والتشبيك ولعرض المشكلات المحلية والحلول ولتوحيد الجهود.