الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«لا انتظار.. لا زحام».. تطعيم 810 آلاف مواطن ضد كورونا في المنوفية

تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا

أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على انتهاء فعاليات حملة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا تحت شعار (لا انتظار - لا زحام)، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تطعيم ما يزيد عن (810) ألاف مواطن بلقاحات فيروس كورونا خلال الحملة الموسعة، والتي تم تدشينها مطلع الشهر الحالي كنموذج استرشادي لأول محافظة على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح  الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم تطعيم (707) ألاف و(201) مواطن ( جرعة أولى ) ، و ( 79) ألف و (719) مواطن ( جرعة ثانية)  ، فضلا عن تطعيم ( 25) ألف و (105) مواطن ( جرعة ثالثة )  ، موجها الشكر والتقدير لمجهودات محافظ المنوفية فى رعايته ودعمه المستمر للحملة منذ بدء انطلاقها ، والتي استهدفت كافة  الأعمار وخاصة الشباب من عمر 12 عاما وحتى 18 عاما وكبار السن وغير القادرين على الحركة وذوي الهمم من خلال انتشار (1700) فرقة ثابتة ومتنقلة تجوب أماكن التجمعات بكافة مراكز ومدن المحافظة وتنتقل من منزل إلى منزل ومن شقة إلى شقة.

كما أكد " جودة " على أمان وفعالية اللقاح لكافة الفئات المستهدفة وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية حيث تم توفير اللقاحات في المساجد والكنائس و أماكن التجمعات و النوادي والمصالح الحكومية وكذا المدارس الإعدادية والثانوية والمعاهد الازهرية تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الثاني لتطعيم التلاميذ وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بالمنوفية دون اشتراط التسجيل المسبق على المنظومة الإلكترونية لوزارة الصحة والسكان ، لافتاً أن الحملة تضمنت العديد من الفعاليات من مسيرات وندوات توعوية لأهمية اللقاح وفعاليته وعقد العديد من الاجتماعات التحضيرية والمسائية لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها.

محافظة المنوفية شقة مستوى حملة تنسيق وزارة الصحة

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