الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

العسومي مشيدا بالتطور الديمقراطي بالكويت: عززت مكانتها وحضورها الفاعل

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، ومرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، وذكرى التحرير.

وثمن رئيس البرلمان العربي ما حققته دولة الكويت من نهضة وإنجازات رائدة في مسيرة التطور الديمقراطي، وهو ما انعكس في تعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي بفضل السياسة الحكيمة لأمير دولة الكويت الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، متقدما بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، ومتمنياً لدولة الكويت وقيادتها وشعبها العزيز دوام الأمن والتقدم.

وتحتفل الكويت بعيدها الوطني في 25 من شهر فبراير الحالي وذلك بمناسبة ذكرى مرور 61 على استقلالها، وتاريخ جلوس الراحل الأمير عبد الله السالم الصباح كأمير لدولة الكويت، والذكرى 31 للتحرير، بمجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والتراثية التي تعبر عن تاريخ دولة الكويت.

ويرجع تاريخ أول احتفال إلى 19 يونيو عام 1962، حيث كانت المرة الأولى التي أقيم فيها احتفال بمناسبة الاستقلال وبسبب ارتفاع درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف ما يعيق إقامة الاحتفالات السنوية فتم دمج عيد الاستقلال مع تاريخ جلوس الراحل عبد الله السالم الصباح على حكم الكويت في 25 فبراير 1963 والذي كان الاستقلال في عهده، ومنذ ذلك التاريخ والكويت تحتفل بعيد استقلالها بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير من كل عام.

ويحتل العيد الوطني الكويتي مكانة خاصة في نفوس الشعب الكويتي، لا يخبو بمرور السنين أو تعاقب الأجيال، وهو ما يعكسه عدد المشاركين الكبير في الاحتفال بالكويت وخارجها كل عام، حيث إن الاحتفالات الوطنية يجتمع عليها كل فئات الشعب بمختلف الأديان، وكل شرائح المجتمع الكويتي قاطبة سواء كانوا داخل أو خارج الكويت كما تتزين ميادين وشوارع الكويت بأضواء الزينة والأعلام بكل الميادين العامة، كما تفتح الكويت أبراجها ومعالمها وأبوابها التاريخية والسياحية ترحيبا بالزوار، وتنشط فعاليات الاحتفال في كل محافظات الكويت الست.

الكويت دولة الكويت أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح عادل بن عبد الرحمن العسوم رئيس البرلمان العربي مجلس الأمة الكويتي أمیر الكويت اليوم الوطني للكويت

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل حالة الطقس خلال 48 ساعة

السفارة المصرية فى كييف: فتح الحدود بين أوكرانيا ورومانيا لعبور المصريين العالقين

روسيا vs أوكرانيا.. حرب التصريحات خلال الساعات الأخيرة

سفارة مصر فى كييف: نتفاوض على مسار آمن لخروج مواطنينا

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج

روسيا: استسلام أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا خلال العمليات العسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

حاتم حافظ

«لماذا لا تزرع شجرة؟».. حين يحررك خاطفك وسجّانك

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «1-2»

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

د. بهي الدين مرسي

هل نحن بمنأى عن مخاطر الإشعاع النووى المحتمل فى الحرب الوشيكة؟

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعرض إرسال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

كيف رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية «عملية روسيا العسكرية»؟

قوات الاحتلال تقتحم مُخيم «الأمعرى» وتعتقل شابين فلسطينيين