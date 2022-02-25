العسومي مشيدا بالتطور الديمقراطي بالكويت: عززت مكانتها وحضورها الفاعل

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، ومرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، وذكرى التحرير.

وثمن رئيس البرلمان العربي ما حققته دولة الكويت من نهضة وإنجازات رائدة في مسيرة التطور الديمقراطي، وهو ما انعكس في تعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي بفضل السياسة الحكيمة لأمير دولة الكويت الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، متقدما بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، ومتمنياً لدولة الكويت وقيادتها وشعبها العزيز دوام الأمن والتقدم.

وتحتفل الكويت بعيدها الوطني في 25 من شهر فبراير الحالي وذلك بمناسبة ذكرى مرور 61 على استقلالها، وتاريخ جلوس الراحل الأمير عبد الله السالم الصباح كأمير لدولة الكويت، والذكرى 31 للتحرير، بمجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والتراثية التي تعبر عن تاريخ دولة الكويت.

ويرجع تاريخ أول احتفال إلى 19 يونيو عام 1962، حيث كانت المرة الأولى التي أقيم فيها احتفال بمناسبة الاستقلال وبسبب ارتفاع درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف ما يعيق إقامة الاحتفالات السنوية فتم دمج عيد الاستقلال مع تاريخ جلوس الراحل عبد الله السالم الصباح على حكم الكويت في 25 فبراير 1963 والذي كان الاستقلال في عهده، ومنذ ذلك التاريخ والكويت تحتفل بعيد استقلالها بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير من كل عام.

ويحتل العيد الوطني الكويتي مكانة خاصة في نفوس الشعب الكويتي، لا يخبو بمرور السنين أو تعاقب الأجيال، وهو ما يعكسه عدد المشاركين الكبير في الاحتفال بالكويت وخارجها كل عام، حيث إن الاحتفالات الوطنية يجتمع عليها كل فئات الشعب بمختلف الأديان، وكل شرائح المجتمع الكويتي قاطبة سواء كانوا داخل أو خارج الكويت كما تتزين ميادين وشوارع الكويت بأضواء الزينة والأعلام بكل الميادين العامة، كما تفتح الكويت أبراجها ومعالمها وأبوابها التاريخية والسياحية ترحيبا بالزوار، وتنشط فعاليات الاحتفال في كل محافظات الكويت الست.