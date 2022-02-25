ضرب «معلم» ألزم ابنته بارتداء الكمامة في الدقهلية.. والنيابة تحجزه

قررت جهات التحقيق، اليوم الجمعة، حجز أحد المتهمين المتورطين في التعدي على مدرس لغة عربية داخل مدرسة بمحافظة الدقهلية، والصادر بحقه قرار ضبط وإحضار لمدة 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث الجنائية.

وكان معلم لغة عربية بمدرسة زهير الفار الإعدادية للبنات، قدم بلاغا إلى الشرطة اتهم خلاله ولي أمر وآخرين بالتعدي عليه داخل المدرسة وإصابته بآلة حادة، بالانتقال والفحص وتفريغ كاميرات المراقبة بالمدرسة بينت قيام ولي الأمر باقتحام البوابة الرئيسية والتعدي علا المدرس أثناء تأدية مهام عمله ومحاولة جذبه إلى الخارج.

وقال المعلم في المحضر، إن ولي أمر إحدى الطالبات بالمدرسة تهجم عليه بسبب قيامه بإلزام الطالبة بارتداء الكمامة الطبية الواقية من فيروس كورونا داخل المدرسة خوفا على الجميع، وخصوصا أن الطالبه كان يبدو عليها أعراض الإصابة بنزلة برد.

وتابع، أنه فوجئ بأن أقارب الطالبة يتهجمون عليه داخل المدرسة وقاموا بالاعتداء على بالضرب، ما تسبب في حالة من الرعب بين الطالبات، واستخرج أحدهم له حاده ومزق ملابسه.

وتمكنت الشرطة من ضبط "أ. د.إ.م"، 48 عامًا، فلاح، ولي أمر الطالبة والمتورط في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بصحتها، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت ضبط وإحضار المتورطين في الواقعة.