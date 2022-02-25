الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انخفاض أسعار السكر محليا وعالميا اليوم

السكر
السكر

ثبتت أسعار السكر لدى تجار الجملة، في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 25-2-2022، بعدما تراجعت الأسعار، أمس، بمقدار 120 جنيهًا في سعر الطن، وثبتت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي، علي نفس مستوياتها المرتفعة، التي سجلتها، الأسبوع الماضي، بمقدار يصل لـ 250 جنيهًا في الطن.

 

أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر (الخام) انخفاضًا، ببداية التداولات اليوم في بورصة نيويورك، كما تراجعت العقود الآجلة للسكر (الأبيض) في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم ببورصة لندن.

أسعار السكر بالطن اليوم


ثبت سعر طن السكر الأبيض، اليوم، عند 10,150 جنيهًا ،كما ثبتت أيضًا أسعار الجلوكوز ليسجل سعر الطن 9,750 جنيهًا ،واستقرت أسعار النشا الغذائي اليوم، ليبلغ سعر الطن 9,900 جنيه.

سعر السكر للمستهلك


وتراوح سعر كيلو السكر للمستهلك ما بين 10 : 11 جنيهًا.

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك


هبطت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك ببداية التداولات الصباحية اليوم، حيث تراجع عقد مارس ليسجل نحو 18.20 سنتًا للرطل بمقدار انخفاض 0.12 سنتًا أي بنسبة انخفاض 0.66%.

 

كما انخفض هامشيًا عقد مايو لتداول السكر الخام ليسجل 17.78 سنتًا للرطل، بمقدار هبوط 0.13 سنتًا، أي بنسبة هبوط 0.73%.


أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن


تراجعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض ببورصة لندن للسلع، في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، حيث انخفض عقد تداول شهر مايو، بمقدار 3.10 دولارًا، ليصل إلى 496.40 دولارًا للطن أي بنسبة 0.62%.

كما انكمش عقد تداول أغسطس للسكر الأبيض، ليسجل 485.40 دولار للطن، بمقدار انخفاض 2.40 دولار.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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