الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حديقة «ميريت آمون» بسوهاج تستقبل أول فوج سياحي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبلت حديقة "ميريت آمون" بمدينة أخميم في سوهاج، أول فوج سياحي مكون من ٢٥ سائحا ألمانيا وفرنسيا، من رواد المنطقة الأثرية بأخميم.

يذكر أن حديقة ميريت آمون تم إنشاؤها وفقا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على مساحة 550 مترا مربعا؛ ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بمنطقة أخميم الأثرية، وخدمة رواد المنطقة من الأجانب والمصريين.

تشمل الحديقة 3 أقسام  لعرض المنتجات التراثية من النسيج اليدوي، والنول، والحرير، وذلك لخدمة السائحين من زوار المنطقة الأثرية، وفتح منافذ جديدة لتسويق منتجات أخميم التراثية.

وأعرب أعضاء الوفد السياحي عن سعادتهم بزيارة المنطقة الأثرية بإخميم والاستمتاع بحديقة ميريت آمون وما تقدمه من خدمات لرواد المنطقة.

وأعلنت محافظة سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بالبدء في أعمال تدبيش وتطوير كورنيش النيل بالمدينة بطول 2 كيلو و500 متر، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز، بتكلفة إجمالية 19 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
 

طريق خلال خدمات الاجانب مدارس طلاق عرض الاثر مصري سياح على عمل جمال تنمية عباس سوهاج الاستثمار زيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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