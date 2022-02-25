حديقة «ميريت آمون» بسوهاج تستقبل أول فوج سياحي

استقبلت حديقة "ميريت آمون" بمدينة أخميم في سوهاج، أول فوج سياحي مكون من ٢٥ سائحا ألمانيا وفرنسيا، من رواد المنطقة الأثرية بأخميم.

يذكر أن حديقة ميريت آمون تم إنشاؤها وفقا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على مساحة 550 مترا مربعا؛ ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بمنطقة أخميم الأثرية، وخدمة رواد المنطقة من الأجانب والمصريين.

تشمل الحديقة 3 أقسام لعرض المنتجات التراثية من النسيج اليدوي، والنول، والحرير، وذلك لخدمة السائحين من زوار المنطقة الأثرية، وفتح منافذ جديدة لتسويق منتجات أخميم التراثية.

وأعرب أعضاء الوفد السياحي عن سعادتهم بزيارة المنطقة الأثرية بإخميم والاستمتاع بحديقة ميريت آمون وما تقدمه من خدمات لرواد المنطقة.

وأعلنت محافظة سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بالبدء في أعمال تدبيش وتطوير كورنيش النيل بالمدينة بطول 2 كيلو و500 متر، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز، بتكلفة إجمالية 19 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

