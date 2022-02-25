الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موظف اختلس 255 ألف جنيه قيمة بضائع غذائية من جهة عمله

ضبط موظف
ضبط موظف

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى إحدى شركات الصناعات الغذائية بقيام (موظف بأحد فروع الشركة باختلاس كمية من البضائع عهدته وإعادة بيعها فى السوق السوداء والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام موظف بأحد فروع الشركة المشار إليها، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة باستغلال طبيعه عمله وموقعه الوظيفى المشار إليه، وقيامه باختلاس كميات من البضائع عهدته المسلمة له على سبيل العهدة من الشركة المشار إليها "محل عمله" بلغت قيمتها (255 ألف جنيه) وقيامه ببيع تلك البضائع بالسوق السوداء والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام.

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