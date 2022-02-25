ضبط 11 سلاحا ناريا و24 قضية مخدرات في حملة أمنية بطوخ

وجه قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 11 قطعة سلاح نارى وأبيض، و ضبط 24 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 30 متهما لـ 15 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 7526 حكما قضائيا متنوعا، وذلك خلال الـ 24ساعة الماضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويجري استمرار الحملات.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.