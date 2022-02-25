الخطوط الجوية البريطانية تتوقع العودة للربحية فى الربع الثانى

توقعت شركة "أي.إيه.جي" المالكة للخطوط الجوية البريطانية، أن تعود شركة الطيران البريطانية للربحية خلال الربع الثاني من العام الجاري مع انتعاش حركة السفر في أوروبا وعبر الأطلسي.

وذكرت شركة "أي.إيه.جي"، التي تمتلك أيضا شركة الطيران الاسبانية "ايبريا" والأيرلندية "إير لينجوس"، في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أنها تتوقع تكبد خسارة "ملموسة" خلال الربع الحالي، بسبب تأثير جائحة المتحور أوميكرون على حجوزات الطيران على المدى القصير.

وأعلنت الشركة تسجيل خسائر تشغيلية معدلة بقيمة 97ر2 مليار يورو (3.3 مليار دولار) خلال العام الماضي بأكمله، فيما كان الخبراء يتوقعون أن تصل خسائر الشركة إلى 06ر3 مليار دولار.

وتتوقع الشركة أن تحقق الخطوط الجوية البريطانية أرباحا خلال 2022، مع افتراض عدم حدوث أزمات أخرى جراء جائحة كورونا أو الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ونقلت بلومبرج عن لويس جاليجو الرئيس التنفيذي بالشركة، قوله إن "حجم الطلب تراجع لجميع الرحلات القصيرة في أعقاب تفشي المتحور أوميكرون في أواخر نوفمبر الماضي"، غير أنه استطرد قائلا: إن "الحجوزات ظلت قوية بالنسبة لعطلة عيد الفصح وصيف 2022، بعد أن تعافت في عطلة العام الجديد".

وفي سياق متصل، تستعد الخطوط الجوية البريطانية، لتشغيل وحدة جديدة تقدم رحلات أوروبية من مطار "جاتويك" بلندن في مارس، بعد صفقة مع أطقم الطائرات.

ووفقًا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء، قال “لويس جاليجو”، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الدولية “إس.إيه” - وهي الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية “بريتش ايروايز” - إن التقدم الكبير في المحادثات مع أطقم المضيفين، يأتي بعد اتفاق سابق مع الطيارين، ولم يتبق سوى تسوية شروط العمل مع لأطقم الأرضية.