الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون: من المفيد ترك الطريق مفتوحا للحوار مع بوتين بشأن أوكرانيا

ماكرون
ماكرون

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه من المفيد "ترك الطريق مفتوحا" للحوار مع روسيا من أجل وقف عمليتها في أوكرانيا.

 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماكرون ليلة الخميس الجمعة إثر قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل وعقب إجرائه "محادثة صريحة ومباشرة وسريعة" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

 

وقال ماكرون: "بينما أدين وأفرض عقوبات" من المفيد "ترك هذا الطريق مفتوحا، حتى نتمكن في اليوم الذي تتوفر فيه الشروط، من التوصل إلى وقف للأعمال العدائية". 

 

وذكر الإليزيه في بيان له أن ماكرون اتصل ببوتين للمطالبة بوقف العملية الروسية في أوكرانيا.

 

وقال البيان: "بعد محادثة مع الرئيس الأوكراني وبالتنسيق معه، اتصل الرئيس (ماكرون) بفلاديمير بوتين للمطالبة بوقف فوري للعمليات العسكرية الروسية، مشيرا إلى أن روسيا تخاطر بمواجهة عقوبات شديدة".

 

وكان الكرملين أفاد في بيان له بأن بوتين وماكرون تبادلا الآراء "بشكل جدي وصريح حول الوضع في أوكرانيا"، مضيفا أن بوتين "قدم تفسيرا شاملا لأسباب وظروف اتخاذ قرار إطلاق العملية العسكرية الروسية" في أوكرانيا.

أوكرانيا طريق بوتين حوار راني كرون بشأن الـ ماكرون مفتوح ترك الطريق اوكراني الطري مفتوحا لطريق

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