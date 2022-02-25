الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دونيتسك الشعبية: مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء القصف الأوكرانى

القصف الأوكرانى
القصف الأوكرانى

أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية عن مقتل مدني وإصابة 5 آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية على مدينة غورلوفكا بمنطقة دونباس.

 

وفي وقت سابق أفادت قوات دونيتسك بأن القصف الأوكراني على أراضي الجمهورية أسفر عن تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 60 مبنى حتى مساء الخميس 24 فبراير.

 

وأشار ممثل دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار إلى أن القصف الأوكراني مستمر وهو يستهدف المباني السكنية ومواقع البنية التحتية.

 

 يأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت صباح الخميس 24 فبراير.

 

 وفي وقت سابق، أعلنت قوات دونيتسك عن استعدادها لفتح ممر إنساني للعسكريين الأوكرانيين المحاصرين، بشرط تسليمهم أسلحتهم بشكل طوعي.

 

وذكرت قيادة هذه القوات، في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم»، أنها تعرب عن استعدادها لتوفير ممر إنساني للعسكريين من اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 53 التابع للقوات البرية الأوكرانية، بشرط التسليم الطوعي للأسلحة الموجودة بحوزتهم.

 

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس، مضيفا أن الظروف تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة.

 

فيما قال شاهد من "رويترز" إن دوي 5 انفجارات على الأقل سمعت في مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون بشرق أوكرانيا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وعقب الانفجارات، شوهدت أربع شاحنات عسكرية متجهة إلى مكان الانفجار.

 

وكان الكرملين قد أعلن قبل ساعات عن أن المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا طلبتا المساعدة الروسية لصد "عدوان" الجيش الأوكراني.

 

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا عاجلا آخر حول الأزمة الأوكرانية في ضوء التهديد المتزايد بالغزو الروسي.

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