الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا لم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

كورونا فى موريتانيا
كورونا فى موريتانيا

 أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، في إحصاء لم تسجله قبل شهور.


وذكرت وزارة الصحة الموريتانية - في بيان لها  - أنه جرى تسجيل 15 حالة تعاف، وذلك بعد إجراء 1806 فحوص طبية،


ويبقى إجمالي اصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا 58 ألفا و621 إصابة، منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020 ، في حين ظل إجمالي حالات الوفيات عند 977 حالة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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