قيس سعيد يطالب الحكومة بتوفير التدابير اللازمة للتونسيين المقيمين فى أوكرانيا

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد على أهمية أن تكون الدولة قوية في نطاق القانون ومراقبة تمويل الجمعيات والتمسك باستقلالية القضاء والحرص على صون الحقوق والحريات والتمسك بالسيادة الوطنية ورفض كل الافتراءات والأكاذيب والاشاعات التي يُروّج لها في الخارج.



وقال سعيد - خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج - إنه يجب الإسراع بتوفير التدابير اللازمة للتونسيين المقيمين في أوكرانيا ومتابعة هياكل الدولة المعنية لأوضاعهم وإجلاء الراغبين منهم وإعادتهم إلى تونس في أقرب وقت، والتصدي لكلّ مظاهر الاحتكار والمضاربة ومراقبة الأسواق لحماية الفئات الضعيفة ومتابعة ظاهرة الهجرة لكافة الاختصاصات ووضع تصورات للحدّ منها، والحفاظ على المنشآت الرياضية الوطنية والتسريع بصيانتها، على غرار الملعب الأولمبي بالمنزه وغيره من الأماكن الرياضية في البلاد، ورفض كلّ محاولات التفريط فيها.



وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم - أن المجلس ناقش عرض المرسوم الخاص بإحداث الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة الأسواق قدّمته وزيرة التجارة.



وأضافت أن مجلس الوزراء صادق على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية ، مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق ، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال النقل البحري مبرم بتاريخ 29 يونيو 2020 بين تونس واليونان، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بتغيير مراكز عمل الموظفين العموميين لصالح الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ، و مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين ، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية لمشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها ، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز مشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.



كما صادق المجلس على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية ، مشروع رئاسي يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني ،ومشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 335 لسنة 2018 المؤرخ في 10 أبريل 2018 المتعلق بإحداث خطة موفق إداري عسكري بوزارة الدفاع الوطني وضبط صلاحياته وتركيبته وإجراءات سير أعماله ،ومشروع أمر رئاسي يتعلق بإتمام الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أبريل 1993 والمتعلق بإحداث ممثليات دبلوماسية وقنصلية بالخارج .