الأحد.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كواليس مسرحية «هاملت بالمقلوب»

أعلن الفنان محسن منصور مدير عام المسرح الحديث، عن عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض المسرحي “هاملت بالمقلوب”، يوم الأحد الموافق 27 فبراير الجاري، علي مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام السادسة مساءً في حضور نجوم العمل المسرحي.

مسرحية “هاملت بالمقلوب” يشارك فيها عدد من نجوم الفن على رأسهم النجم خالد الصاوي والفنان عمرو القاضي ، والفنان أيمن الشيوي ، والفنان خالد محمود ، والفنانة سمر جابر ، والفنانة نهاد سعيد، والفنان محمد الخيام وباقة من الوجوه الجديدة.

ويواصل فريق عمل مسرحية "هاملت بالمقلوب" البروفات التحضيرية للعمل المقرر افتتاحه قريبًا على خشبة مسرح السلام، والذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم، بجانب عدد من الوجوه الشابة من المعهد العالي للفنون المسرحية ومسرح الجامعة.

وقال مخرج العمل في تصريحات صحفية مسبقة، إن العمل لا يتناول الدين بأي شكل من الأشكال، لكنه يوضح من المتحكم في السلطة بالعالم أجمع، ومن يدفع ثمن ذلك التحكم، وهم الشعوب المتمثلة في شخصية "هاملت"، وقال: إن مهارة مؤلف العمل تكمن في أنه اختصر كل تلك المعاني والمفاهيم في ساعة واحدة فقط، فأنا أرى أنه مؤلف سابق عصره.

هاملت بالمقلوب

مسرحية مأخوذة عن رواية “هاملت” للكاتب العالمي ويليام شكسبير، ويناقش صراعات الإنسان والصعوبات والتحديات التي يواجهها في العصر الحديث وهي من تأليف الدكتور سامح مهران ومن إخراج مازن الغرباوي.

"هاملت بالمقلوب" إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، بطولة: عمرو القاضي، أيمن الشيوي، خالد محمود، سمر جابر، ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية و السينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف الدكتور سامح مهران، ديكور وإضاءة الدكتور صبحي السيد، تأليف موسيقي الدكتور طارق مهران، أزياء الدكتورة مروة عودة، مابينج رضا صلاح، إخراج مازن الغرباوي.