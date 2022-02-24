الخميس 24 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نادية عمارة تغادر المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية

نادية عمارة
نادية عمارة

أعلنت مصادر مقربة من الداعية الإسلامية الدكتورة نادية عمارة مقدمة برنامج “قلوب عامرة” على شبكة قنوات أون، مغادرتها المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية.

وأوضحت المصادر، أن الأطباء نصحوا نادية عمارة باستكمال العلاج في المنزل بعد استقرار حالتها الصحية، شريطة الالتزام بالعلاج.

وأشارت المصادر إلى أن نادية عمارة ستعود لمواصلة تقديم حلقاتها في تفسير القرآن الكريم واستقبال أسئلة المشاهدين والمتابعين في القريب العاجل، بعد تماثلها للشفاء.


وتعرضت الإعلامية والداعية الإسلامية نادية عمارة معدة ومقدمة برنامج قلوب عامرة بمجموعة شبكة قنوات أون، لوعكة صحية في الـ١٥ من فبراير الجاري، ترتب على إثرها نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر مقربة من الداعية الإسلامية أنها عانت خلال الفترة الماضية من مضاعفات جسدية متكررة، لكنها تحاملت على نفسها لمواصلة تقديم برنامجها ونتيجة التحامل على صحتها تعرضت لانتكاسة صحية ترتب عليها نقلها إلى إحدى المستشفيات.

وتعد نادية عمارة من أبرز الإعلاميات بمصر والوطن العربي، حيث تحرص دائمًا على توجيه النصائح للجمهور، من خلال برنامجها "قلوب عامرة" على قناة on، والذي تمتلك من خلاله قاعدة جماهيرية كبيرة.

يشار إلى أن الدكتورة نادية عمارة داعية إسلامية مصرية، درست بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم اللغة العربية بشعبة الدراسات الإسلامية.

الدكتورة نادية عماره قلوب عامرة نادية عمارة شريطة الالتزام بالعلاج تفسير القرآن الكريم

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