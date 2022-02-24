«دمعة».. فضل شاكر يطرح برومو ثالث أغاني ألبومه الجديد (فيديو)

طرح النجم اللبناني فضل شاكر، اليوم الخميس، البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة “دمعة” ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد “بجامل ناس”.

وتعتبر أغنية “دمعة” هي ثالث أغنيات ألبوم فضل شاكر الجديد “بجامل ناس” ومن المقرر طرحها خلال أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” حيث طرح على مدار الأيام الماضية أغنيتين من الألبوم الأولى تحمل اسم الألبوم من كلمات محمد الجمال، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، وإشراف عام إياد النقيب، وإنتاج شركة "روتانا".

كلمات أغنية “بجامل ناس”

بجامل ناس وبضحك عادي واتكلم

كان مفيش فى قلبى وجع وبتالم

وبتعامل كانى سليم وعال وتمام

وراضى بجرحى يمكن منه اتعلم

ولو فضفت يعنى الناس هيهتمو

ده كل واحد شايل ومعبى من همه

وجواه جرح يمكن زى ومخبيه

تشوفه الناس تقول مبسوط ويتخمو

وبتظاهر ماهو الظاهر

مبيبينش ايه جوه

وفى الايام دى لو شاطر

تخبى الدمعه بالقوه

والأغنية الثانية بعنوان “توقعني” وهي من كلمات الشاعر الغنائي محمد القاسمي والملحن إبراهيم الغانم والموزع الموسيقي جوزيف دمرجيان، ومهندس الصوت جاسم محمد، والأغنية تنفيذ وإشراف موسيقي رامي شفيق، ومهندس صوت إبراهيم الكستي، ومدير الديجتال محمود الحوامدة.

كلمات أغنية “توقعني”

توقعني يا تاعبني و في بعدك معذبني

يجيلك يوم تفقدني واقولك منت واحشني

توقعني يا جارحني ومن هالوصل حارمني

تجي وتقول سامحني وارد منين تعرفني

برغم اني احبك موت

وقلبك في الهوى طاغوت

بصير اقوى ولو بأموت

ولا اخليك تحكمني

توقعني اعلي الصوت

واقول للحب لا لاتفوت

تفاصيل ألبوم فضل شاكر الجديد

ويعود النجم اللبناني فضل شاكر إلى طرح الألبومات الغنائية بألبوم “بجامل ناس” وذلك بعد غياب دام 13 عامًا منذ آخر ألبوماته الغنائية الذي حمل اسم “بعدا عالبال” والذي تم طرحه في عام 2009.

ويضم ألبوم “بجامل ناس” 6 أغنيات فقط تعاون فيهم مع كبار صنَّاع الموسيقى من مصر والوطن العربي ومن المقرر طرحهم بشكل متتالي على مدار الأيام المقبلة.