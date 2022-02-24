كيف رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية «عملية روسيا العسكرية»؟

تحت عنوان "حرب في أوروبا" خصصت وسائل الإعلام الإسرائيلية صفحاتها الرئيسية لبث التطورات المتسارعة التي تشهدها أوكرانيا، في ظل إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصةً ضدها.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر اليوم، الخميس، إطلاق عملية عسكرية ضد أوكرانيا، فيما أشارت التقديرات الأمريكية إلى إمكانية سقوط العاصمة الأوكرانية "كييف" أمام القوات الروسية.

صحيفة "يديعوت أحرونوت"

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الهجوم الروسي في أوكرانيا آخذ في الاتساع، مشيرةً إلى استيلاء القوات الروسية على مطار عسكري يبعد 36 كيلومترًا عن "كييف"، بالإضافة إلى محطة تشيرنوبل النووية، على بعد 130 كيلومترًا منها أيضًا.

وأوضحت أن الرئيس الروسي أعلن، في البداية، شن "عملية عسكرية خاصة" شرق أوكرانيا، أي الأماكن التي يسيطر عليها الانفصاليين المواليين لموسكو، متابعةً: "أصبح من الواضح أن الهجوم أوسع بكثير من تلك المناطق".

وقالت: "في الساعات الأولى من الحرب، تسبب الغزو الروسي في خسائر فادحة"، كما وصفت القتال الذي يدور في تلك الحرب بـ"العنيف".

موقع "واللا"

وصف موقع "واللا" الإسرائيلي الاشتباكات العسكرية التي تدور حاليًا بين روسيا وأوكرانيا بـ"معركة كييف"، مشيرًا إلى أن الهجوم الروسي امتد إلى العاصمة الأوكرانية من 3 جبهات.

وأضاف الموقع الإسرائيلي، خلال تقاريره المتتابعة عن الأحداث، : "سادت أجواء عدوانية في كييف عقب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا"، موضحًا أن الكثير من سكان "كييف" يحاولون الخروج منها بحثًا عن ملاذًا أمنيًا.

وأكد الموقع الإسرائيلي أن محاولات الفرار من العاصمة الأوكرانية خاصةً مع تحليق الطائرات الروسية أعلاها، متابعةً إن حركة المرور كانت صعبة، وظلت السيارات عالقة لعشرات الأميال.

القناة السابعة الإسرائيلية

قالت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي إن روسيا أطلقت هجومًا واسع النطاق ضد كييف، مستمر منذ الساعة الخامسة فجرًا، واصفةً – خلال تغطيتها - تلك الحرب الدائرة بـ"ذعر في أوكرانيا".

وأضافت أن شبح الموت يخيم فوق أوكرانيا، متابعةً: "رائحة الحرب والرعب تملًا الدخان المتصاعد في أوكرانيا، بينما يختبأ المواطنون في الملاجئ محاطين بأصوات القنابل التي تتساقط من السماء وتصم الآذان، وقد تم الإبلاغ عن وقوع ضحايا مدنيين، وهو أمر مأسوي".