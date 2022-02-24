الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«طالبها بارتداء الكمامة».. اعتداء أهل طالبة على أحد المدرسين فى الدقهلية

الامن
الامن

حرر معلم بمدرسة زهير الفار الإعدادية بنات بمركز طلخا في محافظة الدقهلية، محضرا بنقطة شرطة ديسط بعد تعرضه للاعتداء من قبل أسرة إحدى الطالبات بالمدرسة.

وقال محمود.هـ.أ. معلم أول لغة عربية بالمدرسة: “كانت إحدى الطالبات بالمدرسة أمس تعاني من نزلة برد فطالبتها بارتداء كمامة فردت عليا «ما تلبس كمامة انت»، وانتهى الأمر عند ذلك، لأفاجأ اليوم بأن أقارب الطالبة يتهجمون علي داخل المدرسة واعتدوا علي بالضرب مما تسبب في حالة من الرعب بين الطالبات، واستخرج أحدهم «شفرة»، وحاول إصابتي به إلا أن الضربة جاءت في المعطف الذي كنت أرتديه وتمزق من جراء ذلك”.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا بورود بلاغ لنقطة شرطة ديسط، بتعرض مدرس لاعتداء داخل مدرسة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحمد. م.إ، ومعين.أ.م.إ وجار ضبطهم.

معلم مدرسة زهير الفار الإعدادية بنات شرطة ديسط طلخا محافظة الدقهلية الطالبات

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وائل لطفي

النخبة والناس

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«طالبها بارتداء الكمامة».. اعتداء أهل طالبة على أحد المدرسين في الدقهلية

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