الكشف على 1878 مواطنا بالمجان في قافلة طبية بدمياط

نفذت مديرية الشئون الصحية بدمياط برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية شاملة بقرية السلام مركز الزرقا وذلك خلال يومى الأربعاء والخميس هذا الأسبوع ، إذ تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية تم إمدادها بجميع الأدوية الخاصة بالتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية أنه قد تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على(١٨٧٨) مواطنا، وتحويل عدد(١٢) حالات من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد (٢) حالات أخرى كما تم إجراء أشعة لعدد( ٣٢) حالة وسونار لعدد( ٤٤) وتحاليل معملية لعدد (٦٧٩) حالة مع وجود عيادة متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح الكورونا

وتم تفعيل الثقافة الصحية والتوعية الطبية خلال القافلة لزيادة الوعي للمواطنين بمعرفة المثقفين وفني الإرشاد من الأمراض المعدية والفيروسات بأنواعها وأيضا لتعريفهم وجذبهم لمراكز تأدية الخدمة والمتابعة للوحدات والمراكز.

وتستمر سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.