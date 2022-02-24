الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قاتل حماته فى منشأة القناطر: «كانت بتحرض مراتى على ترك البيت»

حبس
حبس

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل حماته داخل مسكنها بخنقها بواسطة إيشارب ترتديه، بسبب خلافات أسرية، واعتقاده أن المجني عليها كانت تحرض زوجته على ترك مسكن الزوجية، وإقامة دعاوى قضائية ضده.

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل مسكنها بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتوصلت التحريات التي أشرف عليها العقيد علي عبدالكريم، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن المجني عليها تعرضت للخنق بواسطة إيشارب ترتديه، وأن زوج ابنتها "حلاق"، وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية.

بإعداد كمين للمتهم تمكن المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث منشأة القناطر، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، حيث تسلل إلى منزل المجني عليها عبر سلم خشبي للانتقام منها لاعتقاده أنها كانت تحرض زوجته على ترك مسكن الزوجية، بالإضافة إلى تحريضها على إقامة دعاوى قضائية ضده.

وذكر المتهم أنه خنق المجني عليها بإيشارب ترتديه، وخلال هروبه شاهده ابن المجني عليها، فاعتدى عليه بالضرب وأصابه وتمكن من الهرب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رجال المباحث مديرية أمن الجيزة المتهم خلافات أسرية دعاوى قضائية النيابة

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وائل لطفي

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