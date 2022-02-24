الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الألمانية تعلن عدم رصد حركات لجوء كبيرة فى أعقاب الهجوم الروسى

روسيا
روسيا

أعلنت الحكومة الألمانية أنها لم ترصد بعد حركات لجوء كبيرة في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، لكنها عرضت في الوقت نفسه تقديم الدعم، والمساعدة بشكل خال من البيروقراطية.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الخميس: "نتوقع أولا حدوث نزوح وتهجير داخل أوكرانيا"، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك في الوقت الراهن أعداد محددة عن حركات اللجوء المحتملة إلى الدول المجاورة أو إلى ألمانيا.

أضافت الوزيرة التي تنتمي لحزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أن ممثلا عن الحكومة البولندية أخطرها قبل ظهر اليوم، أنه لم يصل عدد كبير بعد من اللاجئين إلى بولندا.

وتابعت فيزر بالقول، إن بولندا لم تطلب دعما إضافيا من ألمانيا حتى الآن، وقالت الوزيرة إنها عرضت على بولندا تقديم دعم طبي ومساعدات من هيئة الإغاثة الفنية الألمانية "تي إتش دبليو".

ويحمل المواطنين الأوكرانيين بطاقات بيومترية يمكنهم الدخول إلى ألمانيا بدون تأشيرة ولهم حق الإقامة هناك لمدة 90 يوما، وأوضحت فيزر أنه سيتم التشاور داخل الاتحاد الأوروبي حول الوضع المستقبلي للاجئي الحرب المحتمل قدومهم من أوكرانيا.

أوكرانيا الهجوم الروسي الحكومة الألمانية موسكو المانيا

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وائل لطفي

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