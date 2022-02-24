روسيا: جنود أوكرانيون يحاولون الاتفاق على ممرات للخروج الآمن من المعركة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن الجنود الأوكرانيين يحاولون الاتفاق على ممرات آمنة للخروج من منطقة العمليات دون أسلحة، مشيرة إلى أن 14 جنديًا أوكرانيا سلموا أنفسهم للجيش الروسي.

قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في بيان اليوم: إن "قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تقدمت بعمق 7 كيلومترات في اتجاه منطقة فولنوفاخا خلال الأعمال القتالية، استسلم 14 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية "، لافتًا إلى أنه بعد توقيعهم على تعهد بعدم المقاومة المسلحة، سيتم الإفراج عنهم جميعًا وعودتهم لعائلاتهم.

وأصدر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في وقت سابق، تعليمات خاصة لجميع قادة الوحدات بمعاملة الجنود الأوكرانيين باحترام.

كما أعلن الجيش الروسي أنه تم تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 11 مطارًا جويًا و3 مواقع قيادة وقاعدة بحرية و18 منظومة صواريخ من طراز "S-300" ونظام دفاع الجوي من طراز M1"، إضافة إلى إسقاط مروحية عسكرية أوكرانية و4 طائرات هجومية مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي2".