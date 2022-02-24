الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

جلسة استماع بشأن الإيجار القديم مع ممثلين من الملاك والمستأجرين

المهندس أحمد السجينى
المهندس أحمد السجينى

عقد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسة استماع بين عدد من ممثلى الملاك والمستأجرين، وذلك بصفته الشخصية فى إطار الاستماع إلى جميع الآراء بملف "الإيجار القديم" وما ترتب عليه من إشكالية معقدة متوارثة.

وقال السجيني إن تلك الجلسة جاءت بشكل شخصي يرتبط به فقط لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة تجمع الطرفين فيما يخص القضية.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحوار كان قائمًا على المراكز القانونية التي رتبتها أحكام المحكمة الدستورية والنصوص القانونية التي ذكرت بالتشريعات الحالية، والأفكار التي يقدمها الطرفان لحلحلة هذه الأزمة وما يقدمه الملاك من اقتراحات مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والتدرج.

وأوضح أن الجلسة استمرت لأكثر من ساعتين، وكان حوارًا بناءً ومثمرًا، واختتم بدعوتهم لتقديم مسودة مشروع قانون أو رؤى مشتركة تتم مراعاة فيها التوازن بين الطرفين وتوضيح الأمور الخاصة بالتركيبة التاريخية المشكلة لهذا الملف، مشيرًا إلى أنه أوضح تحليله الشخصي للقضية وكيف تسبب في أن يكون مشكلة اقتصادية وإحداث أثر سلبي آخر يرتبط بغياب صيانة العقارات والاطمئنان على السلامة الإنشائية. 

واعتبر السجيني أن أولى جلساته للاستماع مثلت بداية طيبة، مشددًا على أنه مستعد للاستماع لكافة الأطراف في هذه القضية خلال الفترة القادمة، بما يسهم في إثراء الرؤى والخروج بتشريع متوازن يحقق المصلحة ويحفظ حقوق الطرفين.

على جانب آخر، عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم اجتماعًا لمناقشة 19 طلب إحاطة بحضور محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، موجهًا حديثه للتنفيذيين خلال الاجتماع: نلتزم بالوعود الخاصة بتنفيذ المشروعات القومية، وفى حال إن كان هناك أى تفاصيل أخرى يجب إبلاغ النائب مقدم طلب الإحاطة بكافة التفاصيل أولًا بأول.

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