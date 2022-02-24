رفض دعاوى تعويض «حرب أهلية» بين «العدل جروب» وسارة التونسى

قضت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الخميس، برفض الدعاوى المتبادلة للتعويض بين العدل جروب والممثلة سارة التونسي بسبب خلافات نشبت حول عقود وتصاريح عمل بـ مسلسل "حرب أهلية" بطولة الفنانة يسرا ببطلان عقد الممثلة سارة التونسي مع شركة العدل جروب، في الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب التي تطالب الفنانة سارة التونسي بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه ورفض الدعوى وكذلك رفضت المحكمة دعوى إقامتها الفنانة سارة التونسي بالتعويض.

وطالبت الدعوى رقم 285 لسنة 13 استئناف اقتصادي، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.